Neuchâtel : Jouer au poker les yeux dans les yeux: le pari des gérants d’un nouveau lieu

Alors que les tournois de poker publics sont à nouveau autorisés en Suisse, une salle dédiée à ce jeu vient d’ouvrir à Neuchâtel. Reste à savoir si elle aura le succès escompté.

L’espace, à la rue du Puits-Godet à Neuchâtel, est vaste: huit tables de jeu et un bar accueillent depuis quelques jours les amateurs de poker pour des tournois publics, une pratique qui avait été interdite en Suisse mais qui est à nouveau autorisée depuis l’an passé, moyennant des règles très strictes sur l’encadrement des joueurs, de leurs mises et des mesures à prendre pour endiguer une éventuelle addiction. Le B13 est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches.