Beach-volley: Jouer contre les Ukrainiennes, ça fait quoi?

Esmée Böbner (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré oont commencé le Championnat d’Europe sur une victoire.

Mardi matin, sur le court central aménagé sur la Königsplatz, au cœur de Munich, Esmée Böbner (22 ans) et Zoé Vergé-Dépré (24 ans) ont entamé le Championnat d’Europe par une victoire. La Lucernoise et la Bernoise n’ont jamais été mises en danger par les Ukrainiennes Valentyna Davidova (34 ans) et Diana Lunina (29 ans).