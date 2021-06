Série - Jouer dans Loki a fait de l’effet à Owen Wilson

Je connaissais les films de manière générale. Mais quand je me suis mis au travail pour la première fois à Atlanta c’était génial, parce que Tom [Hiddleston] donnait ce que nous appelions des «conférences Loki», qui allaient vraiment en profondeur dans le personnage et son histoire. Qui est Mobius, le personnage que vous incarnez dans la série?

Quand la réalisatrice, Kate Herron, et moi avons eu une première discussion, avant que je ne lise les scripts, elle m’a décrit la relation entre Loki et Mobius. Ça m’a tout de suite paru compliqué et intéressant, avec des sensations fortes et de l’aventure, comme on en attend dans ce genre d’histoires tirées de bandes dessinées.