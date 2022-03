Kungs sous le charme de Rock The Pistes

Sous un soleil radieux, Kungs est arrivé tout sourire sur les pistes de Morgins (VS), dans le cadre du festival Rock The Pistes. Quoi de plus normal: le garçon de 25 ans, qui a signé un des tubes de l’été 2021 , est un amateur de neige, et il venait tout juste de sortir, la veille de son concert, son deuxième album, le très dansant et joyeux «Club Azur».

«Je me sens libéré d’un poids de l’avoir sorti. Ça faisait un moment que je bossais dessus. À la base, il n’aurait pas dû avoir cette couleur musicale. Avant le Covid, j’avais un autre disque qui était presque terminé. Ce n’était pas du tout le même délire, c’était beaucoup plus mélancolique et romantique», a raconté le DJ et producteur. La crise sanitaire étant passée par là, il a changé son fusil d’épaule. «Avec la morosité ambiante, je me suis dit qu’il fallait que je fasse de la musique positive et dansante pour le moment où les clubs rouvriraient et les festivals reprendraient. Je me suis donné cette mission». Côté son, l’Allemand Boys Noize a produit la majorité des titres. Une fierté pour Kungs: «Je suis un très grand fan. Il a été l’un des premiers artistes électroniques que j’ai écouté. Martin Solveig, à qui j’avais expliqué mon envie de faire un album positif et qui chante d’ailleurs sur les morceaux «Never Going Home» et «Lipstick», m’a conseillé d’avoir un directeur artistique. Il m’a présenté Boys Noize.» Le jeune Français se souvient d’un homme «tellement doué». «Je n’ai jamais vu ça de toute ma vie. En le regardant bosser, j’ai pris des leçons», a-t-il encore soufflé.