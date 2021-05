Tennis - «Jouer Federer? C’était un rêve»

«Je suis vraiment excité d’affronter Roger Federer pour la première fois, surtout en Suisse, a réagi Pablo Andujar, en visioconférence et pas peu fier. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu et quand je serai vieux, je pourrai le dire à mes enfants et à mes petits-enfants. C’est un rêve, la récompense de beaucoup de temps passé sur le circuit. Et c’est de cette façon que je vais aborder la rencontre. Avec la volonté de jouer mon jeu et de faire mon maximum. Mais sans oublier que jouer contre lui, après tant d’années, c’est très spécial.»