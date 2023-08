Xolo Mariduena a rêvé enfant de jouer le superhéros Blue Beetle

L’acteur, né à Los Angeles et d’origine cubaine et mexicaine, n’est pas un débutant à Hollywood. Il a tourné dans les séries «Cobra Kai» et «Parenthood». Reste que «Blue Beetle», à voir en salle dès le 16 août 2023, a offert à Xolo Mariduena, 22 ans, son premier rôle principal dans un film.

Je savais qu’il était indispensable de m’obliger à une préparation physique pour rentrer dans la peau, ou plutôt le corps d’un superhéros (rire). Je vous épargne les détails, mais c’est un mélange de gym, muscu, régime, entraînement à différents sports, arts martiaux, etc. Répéter les scènes de bagarre avec les cascadeurs était à la fois un challenge et mégafun. J’étais déterminé, car «Blue Beetle» est la consécration d’un rêve de gamin.

Jaime Reyes est un Latino-Américain et l’intrigue montre l’importance de la famille et de la culture latine dans son entourage. J’aime que notre film ne se contente pas d’être un enchaînement de scènes d’action.

Avec «Cobra Kai», j’ai appris l’importance d’être un rassembleur et un leader lorsque l’on est en tête d’affiche. Ralph Macchio et William Zabka, les deux stars de «Cobra Kai», étaient les premiers sur le plateau et les derniers à partir. Ils connaissaient toute l’équipe, des caméramans à tous les techniciens, jusqu’aux assistants et aux cuisiniers. La responsabilité ne s’arrête pas devant la caméra.