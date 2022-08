Sport : Jouer les matches en journée économiserait peu d’énergie

Déplacer l’heure des matches ne fera guère économiser et aura un coût financier et humain.

Alors que l’Europe cherche par tous les moyens à réduire sa consommation d’énergie pour affronter l’hiver, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a laissé entendre, fin juillet, que le gouvernement pourrait interdire les matches de football et autres événements sportifs en soirée. L’idée pose plus de ­problèmes qu’elle n’en résout, estiment divers spécialistes.

La facture risque en revanche d’être salée pour les diffuseurs des grands matches et pour les ligues sportives. Les premiers perdront le public des vendredis, samedis et dimanches soir, les trois meilleurs créneaux en termes d’audience, selon Richard Bouigue, de l’Observatoire du sport. Et verseront des droits moins élevés aux clubs.