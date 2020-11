Avec «Aquaman», «Us», «Baywatch» et «Watchmen», Yahya est devenu une star. En 2021, il sera à l’affiche de «Candyman» et «Matrix 4». AFP

L’Américain de 34 ans a remporté un Emmy Award pour son rôle de Dr Manhattan dans la série de superhéros dont la première saison vient de sortir en DVD.

On a l’impression de vous avoir découvert il y a seulement 3 ans et vous êtes devenu l’un des comédiens blacks les plus demandés. Comment l’expliquez-vous?

J ’ ai fait des études pour devenir architecte tout en prenant des cours de théâtre le soir pour m ’ amuser sans jamais penser faire carrière dans le showbiz. J ’ ai été engagé à San Francisco comme interne en architecture juste avant la crise immobilière de 2008 et donc on m ’ a vite viré puisqu ’ il n ’ y avait plus de boulot. Ma seule option était d ’ essayer la comédie et voilà! J ’ ai la chance d ’ avoir eu plusieurs propositions géniales ces dernières années comme «Aquaman», «Black Mirror» ou «Watchmen». C ’ est tout.

Il faut dire que votre rôle de Dr Manhattan dans la première saison de «Watchmen» n’est pas passé inaperçu puisque vous étiez entièrement nu à l’écran…

J ’ ai découvert qu ’ être nu devant une caméra, c ’ est être libre. Cela a d ’ autant plus été une révélation pour moi que je suis d ’ une nature réservée en général. J ’ ai juste passé davantage de temps à la gym pour retrouver mon corps d ’ étudiant lorsque j ’ étais athlète à l ’U niversité de Californie et j ’ ai fait davantage de pompes et d ’ exercices pour les abdos. Docteur Manhattan est une sorte de d ieu tout bleu qui gère la galaxie. Donc j ’ avais juste de la peinture sur le corps.

Et vous avez gagné un Emmy Awards pour ce rôle…

Si je dois retirer mon peignoir pour gagner une récompense, je pourrais le faire à chaque film ( ndlr : Il éclate de rire).

Vous êtes aussi sur Netflix dans «Les sept de Chicago», réalisé par Aaron Sorkin. Est-ce important d’être dans ce film très politique en période électorale aux USA?

Et comment! Le film est l ’ histoire d ’ un groupe de libéraux qui ont été arrêtés et jugés au moment où le républicain Nixon a gagné les élections à la p résidentielle. Les tensions raciales de l ’ époque sont toujours d ’ actualité malheureusement.

Que dire de «Matrix 4» que vous tournez actuellement avec Keanu Reeves?