Des briques Lego en braille pour les aveugles

Le jeu offre un apprentissage ludique, y compris pour les voyants. Lego

Lancées en 2020, les Braille Bricks de Lego étaient, jusqu’à présent, réservées aux associations et institutions qui prennent en charge les enfants aveugles ou malvoyants. Ces pièces ont été développées spécifiquement par la Fondation Lego, avec le concours de spécialistes en déficience visuelle, pour faciliter l’apprentissage du braille par les plus jeunes. Dès septembre, le jeu sera sur le marché et à disposition de tous les intéressés. Bien que le projet soit à but non lucratif, cette création Lego a, comme toutes les autres, un prix: 109 francs, selon le site suisse de la marque.

L’autre intérêt de ce jeu est de permettre aux familles et à l’entourage des enfants malvoyants d’apprendre le langage avec eux. Les 287 briquettes de cinq couleurs se présentent comme de vrais Lego et peuvent, d’ailleurs, être utilisées avec d’autres pièces de la marque. Mais leurs picots sont disposés de manière à représenter une lettre ou un chiffre en braille, également indiqué de manière visuelle sur la briquette. Cela «ouvre un tout nouveau monde d’apprentissage ludique, dans un environnement agréable et tactile», souligne l’association Abracadabraille.

Favoriser l’indépendance

Bien que la technologie permette de lire des textes écrits et d’en rédiger sous dictée, la maîtrise du braille reste un élément important dans la vie des aveugles, a rappelé jeudi «The Guardian». Elle améliore la diction, l’écriture et la lecture, selon l’Union européenne des aveugles. Pour Dave Williams, ambassadeur de la conception inclusive à l’Institut royal des personnes aveugles, ce langage favorise aussi l’indépendance. Et il permet, par exemple, de lire une histoire à ses enfants le soir, chose «difficile à faire avec un ordinateur qui vous parle dans l’oreille»