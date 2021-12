Forza Horizon 5 – Joueur banni 8000 ans pour avoir mis Kim Jong-un sur sa voiture

Un joueur devra attendre le 31 décembre 9999 pour pouvoir rejouer à «Forza Horizon 5»… Il a en effet été banni pour une durée particulièrement étonnante: près de 8000 ans (7978 années pour la précision)! Autant dire que s’il veut continuer à s’amuser, il devra se trouver un autre jeu de course pour le restant de sa vie.

Mais il n’est pour une fois pas question de tricherie en ligne. Le joueur s’est rendu coupable d’avoir créé une livrée (décoration unifiée d’un véhicule, de Formule 1 par exemple) controversée dans le célèbre jeu de course de voitures. Il a personnalisé son véhicule avec le logo de KFC affublé du portrait du dirigeant communiste nord-coréen Kim Jong-un en lieu et place de celui du colonel Sanders, fondateur de la chaîne de restauration rapide. La voiture comportait aussi un hashtag #SendNukes (envoie des bombes nucléaires, en anglais, au lieu de «Send Nudes», expression connue sur internet pour demander des photos très explicites) ou encore d’autres logos parodiques, celui de la marque de mode New Balance qu’il a rebaptisée «Nuke Balance» ou celui du fabricant de pneus Pirelli devenu Pyongyang, capitale de la Corée du Nord.