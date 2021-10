Genève – Joueur condamné à la prison après un match conclu par une pluie de coups

Le 10 juin 2018, lors d’une bagarre générale entre le FC Versoix- 2 (en bleu) et le FC Kosova 2 (en blanc), un joueur versoisien avait notamment reçu un coup de pied en plein visage.

Dans le procès sur les brutalités survenues lors d’un match de football amateur, en 2018, entre le FC Versoix 2 et le FC Kosova 2, le principal accusé a été condamné à 30 mois de prison, dont neuf fermes. Le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de rixe, notamment.

Trois joueurs et un spectateur albanophones étaient assis sur le banc des accusés, depuis lundi. L’un d’eux était poursuivi pour tentative de meurtre. Les autres footballeurs et le supporter répondaient notamment répondre de rixe et lésions corporelles simples. Les joueurs ont écopé de peines de prison avec sursis.