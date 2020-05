Football

Joueur de Ligue 1 et exhibitionniste

Farid El Melali a été placé en garde à vue. L'attaquant d'Angers se masturbait devant une voisine.

Dans la foulée, Farid El Melali a montré une face beaucoup plus sombre de sa personnalité. Selon les informations du «Parisien», le joueur a été placé en garde à vue mardi. Il a été accusé d'exhibitionnisme. Il a reconnu les faits au cours de son audition et a pu regagner son domicile. L'attaquant sera jugé ultérieurement et il encourt une amende.