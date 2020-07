Joueur positif à Zurich: «Nous savions qu'il y avait un risque»

Rédiger un nouveau commentaire

Exemplaire 10.07.2020 à 14:44

Les joueurs ne montrent par vraiment l'exemple sur le terrain durant les arrêts de jeux, ça se touche, se crie dessus, ça s'embrasse à tout va... J'entends dire que c'est difficile pour eux de se retenir de se sauter dessus pour célébrer un but. On a pas affaire à des enfants non plus... En fait, sur le terrain, rien n'a changé et si un jour un joueur en contamine d'autres lors d'une confrontation, qu'est ce qu'on va entendre... Et pendant ce temps là, à la SFL....on ne se mouille pas trop. On réagira devant le fait accompli...