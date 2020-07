Football

Joueur positif à Zurich: Sion prêt à tous les scénarios

Adversaire du FCZ samedi, le club valaisan est censé prendre la route du Letzigrund vendredi soir. A Xamax, tous les joueurs ont été testés.

Contrairement au protocole mis en place dans les principaux championnats européens, les joueurs de Super League ne sont pas testés sur une base régulière. « On doit le faire s’il y a des symptômes, c’est tout. » Ainsi, récemment, Xamax avait effectué un test de dépistage sur l’un de ses membres fiévreux, un test qui s’était avéré négatif. « Je pense que le protocole est juste, reprend Collet. Quand on sait qu’un joueur testé négatif en matinée peut être positif en soirée, on ne peut pas être à l’abri. »

Mirlind Kryeziu n’était entré qu’à la 80e et comme il ne présentait aucun symptôme à ce moment là et qu’il n’a pas été en contact étroit prolongé avec nos joueurs durant toute la partie, nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire de se faire contrôler»

Du côté de Servette FC, aucun test n’a été effectué ce vendredi, comme le souligne Loïc Lüscher, le chef de presse du club genevois. «Nous avons décidé, en accord avec notre médecin, le Dr Finn Mahler, de ne pas effectuer de test massif dans l’immédiat. La raison est que nous avons affronté le FC Zurich il y a six jours et le défenseur Mirlind Kryeziu n’était entré qu’à la 80e minute. Comme il ne présentait aucun symptôme à ce moment là et qu’il n’a pas été en contact étroit prolongé avec nos joueurs durant toute la partie, nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire de se faire contrôler. Maintenant, les joueurs et l’encadrement sommes prêts à le faire massivement selon l’évolution de la situation.»