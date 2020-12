«Cyberpunk 2077» : Joueurs déçus autorisés à se faire rembourser

Le studio CD Projekt RED a présenté ses excuses pour le rendu moins bon de son jeu sur les consoles PS4 et Xbox One et aide au remboursement.

Retardée deux fois cette année, la sortie mondiale de «Cyberpunk 2077» s’est déroulée le 10 décembre dernier. KEYSTONE

CD Projekt RED a fait son mea culpa face à la grogne des joueurs insatisfaits de la qualité déplorable du jeu «Cyberpunk 2077» sur les anciennes consoles de Sony et Microsoft. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le studio de développement derrière le jeu blockbuster s’est excusé de ne pas avoir montré les versions PS4 et Xbox One avant la sortie de ce titre très attendu de sorte afin de permettre aux joueurs d’être mieux informés sur leur achat.

Le studio de développement demande aux utilisateurs des anciennes consoles de lui «donner une chance», mais annonce que s’ils n’ont pas la patience d’attendre les futurs correctifs du jeu, ils ont la possibilité de demander un remboursement: «Pour les copies dématérialisées, veuillez utiliser le système de remboursement du PSN et de Xbox. Pour les versions boîte, veuillez essayer d’obtenir un remboursement au magasin où vous avez acheté le jeu. Si ce n’est pas possible, contactez-nous à helpmerefund@cdprojektred.com et nous ferons de notre mieux pour vous aider», écrit CD Projekt RED qui donne jusqu’au 21 décembre pour le faire.

Des joueurs n’ont d’ailleurs pas attendu que le studio polonais prenne la parole pour tenter de se faire rembourser, avec plus ou moins de succès, d’après divers récits sur la plateforme Reddit. Compte tenu de la situation, Sony et Microsoft ont assoupli les règles de leurs boutiques en ligne. Généralement, ces deux sociétés ne remboursent pas les clients qui ont déjà pris le temps de jouer au jeu.

Des mises à jour à venir

L’éditeur de «Cyberpunk 2077», qui a déjà déployé quelques correctifs mineurs, avant une deuxième salve dans une semaine, a par ailleurs annoncé deux grosses mises à jour à venir. La première, le Patch #1, est programmée pour le mois de janvier, la suivante, le Patch #2, pour le mois de février. Elles corrigeront les principaux problèmes du jeu sur PS4 et Xbox One, sans toutefois permettre au jeu d’égaler le rendu disponible sur un PC puissant ou sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft (respectivement la PS5 et la Xbox Series X), mais il s’en approchera davantage qu’à l’heure actuelle, précise CD Projekt RED.