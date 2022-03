Japon : Jour de deuil, 11 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima

C’est la première fois qu’aucune cérémonie nationale n’a été organisée en mémoire des victimes, le Japon ayant décidé de cesser ces commémorations après les 10 ans du drame.

Le Japon a commémoré discrètement vendredi la triple catastrophe du 11 mars 2011, quand l’un des plus violents séismes jamais enregistrés dans le monde avait provoqué un tsunami meurtrier qui a entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima. Pour la première fois, aucune cérémonie nationale n’a été organisée cette année en mémoire des victimes, l’État japonais ayant décidé de cesser ces commémorations après les 10 ans du drame l’an dernier.

Mais comme chaque 11 mars, une minute de silence a été observée dans le pays à 14h46 (06h46 GMT), l’heure à laquelle, en 2011, un tremblement de terre de magnitude 9.0 a ébranlé tout l’archipel et a été ressenti jusqu’en Chine. Venue des profondeurs du sous-sol de l’océan Pacifique, au large des côtes nord-est du Japon, la terrible secousse a entraîné un tsunami dont les vagues, parfois hautes comme des immeubles, se sont abattues sur la région. Le lourd bilan humain de près de 18’500 morts ou disparus a été causé principalement par le tsunami.

Mais certains préfèrent éviter ces commémorations pour tenter d’enfouir leurs souffrances, comme Sadao Kon, un pêcheur local dont la sœur, le beau-frère et le neveu ont été emportés par le tsunami. «J’essaie intentionnellement de ne pas marquer particulièrement ce jour. C’est un souvenir douloureux que j’aimerais oublier si je le pouvais», a confié cet homme de 68 ans à la chaîne de télévision publique NHK.

Défis sans fin à Fukushima

Plus de 1650 km2 du département de Fukushima, soit 12% de sa superficie, avaient été interdits d’accès dans les mois suivant la catastrophe. Depuis, d’intenses travaux de décontamination ont permis de réduire ces zones inhabitables à 337 km2, soit 2,4% du département.

Outre le chantier titanesque de la décontamination et du démantèlement de la centrale nucléaire, de nombreux autres défis persistent, à commencer par la réputation des produits alimentaires locaux, bien que leur sécurité soit rigoureusement contrôlée.

L’image de Fukushima risque aussi de pâtir du projet, validé l’an dernier par le gouvernement japonais, de rejeter dans l’océan plus d’un million de tonnes d’eau contaminée provenant de la centrale nucléaire dévastée et contenant toujours du tritium. Bien que ce processus supervisé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devrait s’étaler sur des décennies, pour éviter de libérer trop brutalement dans l’océan des concentrations élevées de ce radionucléide, le projet a soulevé l’indignation de pays voisins du Japon et des pêcheurs locaux.