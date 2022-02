France : Jour de verdict pour Nordahl L. accusé du meurtre de la petite Maëlys

Les jurés de la cour d’assises de l’Isère, dans le centre-est de la France, vont décider vendredi de la peine méritée par Nordahl L., au terme de son long procès pour le meurtre de la petite Maëlys, en août 2017.

L’accusé est un «danger social absolu», a estimé l’avocat général Jacques Dallest dans son réquisitoire, en appelant ceux qui le jugent à le déclarer «grand criminel, grand prédateur». «Même sévère, le propre de la justice est de rester humaine», a pour sa part plaidé l’avocat de la défense, Me Alain Jakubowicz. «30 ans de prison, enfermé, c’est ce qu’il mérite clairement et il le sait». «On ne fixe pas une peine à l’aune de la douleur des victimes. À douleur infinie, peine infinie. Non, mille fois non!» a-t-il lancé.