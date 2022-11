Programme Coupe du monde: Jour de vérité pour l’Argentine mercredi

Qatar 2022 : Jour de vérité pour l’Argentine au programme de mercredi

Tous peuvent passer dans le groupe C avec Argentine - Pologne et Arabie saoudite - Mexique (20h). Dans le groupe D, la France affronte la Tunisie et l’Australie le Danemark (16h.)

Lionel Messi (à g.) et les Argentins étaient souriants, mardi à l’entraînement. AFP

Une multitude de scénarios sont possibles lors de cette troisième et dernière journée du groupe C, y compris une qualification du Mexique, dernier avec un point, s’il bat l’Arabie saoudite (3 pts) et si le même jour, à la même heure, la Pologne bat l’Argentine, ce qui éliminerait définitivement l’Albiceleste.

Programme du mercredi 30 novembre 16.00 Tunisie – France (Groupe D, 3e journée) 16.00 Australie – Danemark (Groupe D, 3e journée) 20.00 Pologne – Argentine (Groupe C, 3e journée) 20.00 Arabie saoudite – Mexique (Groupe C, 3e journée)

Ce n’est pas le scénario le plus plausible et il y en a d’autres, autour d’un classement permettant à la Pologne (4 pts) de se contenter d’un match nul contre l’Argentine de Leo Messi (3 pts) pour finir devant… sauf si dans le même temps l’Arabie saoudite bat le Mexique.

Autre cas de figure possible, une victoire des Argentins contre la Pologne de Robert Lewandowski les amènerait à six points, le total atteignable par les Saoudiens d’Hervé Renard s’ils battent le Mexique et se qualifient donc à coup sûr, quel que soit le résultat de Pologne-Argentine.

Équipes probables Pologne: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski – Milik, Lewandowski (cap). Sélectionneur: Czeslaw Michniewicz. Argentine: E. Martinez – Montiel, Otamendi, Li. Martínez, Acuna – McAllister, Rodriguez (ou Fernandez), De Paul – Di María La. Martinez, Messi (cap). Sélectionneur: Lionel Scaloni. Arabie saoudite: al Owais – Saud Abdulhamid, al Amri, al Boleahi, al Ghannam – al Oboud, Kanno – al Buraikan, al Najei, al Dawsari – al Shehri. Sélectionneur: Hervé Renard. Mexique: Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Alvarez, Guardado, Chavez – Lozano – Henry Martin, Vega. Sélectionneur: Gerardo Martino.

Groupe D: trois pour une place

La France est déjà qualifiée et les trois autres équipes sont encore en vie dans le groupe D. Un seul scénario permettrait aux Tunisiens de voir le 2e tour, à coup sûr, celui associant une victoire sur les Bleus, quel que soit le score, à un match nul entre l’Australie et le Danemark.

Le scénario le plus compliqué associerait une victoire du Danemark sur l’Australie, a priori moins forte, à un succès de la Tunisie face aux «remplaçants» français, ce qui mettrait les deux sélections à égalité, avec quatre points. Dans ce cas, tout est possible.

Les deux équipes sont actuellement à -1 pour la différence de buts, mais les Danois ont déjà marqué une fois, les Tunisiens pas encore. La 2e place peut se jouer aux buts marqués mais pas sur le résultat du match déjà joué samedi (0-0). Il faudra peut-être aller jusqu’au classement du fair-play…

Équipes probables Australie: Ryan – Karacic, Souttar, Rowles, Behich – Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin – Duke. Sélectionneur: Graham Arnold. Danemark: Schmeichel – Andersen, Kjaer, Christensen – Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle – Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Sélectionneur: Kasper Hjulmand Tunisie: Dahmen – Kechrida, Talbi, Meriah, Maaloul – Chaaleli, Skhiri, Laidouni, Msakni (cap.) – Khazri, Jebali. Sélectionneur: Jalel Kadri. France: Mandanda – Pavard, Varane (cap.), Konaté, Camavinga – Tchouaméni, Fofana – Coman, Griezmann, Mbappé – Thuram. Sélectionneur: Didier Deschamps.