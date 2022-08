Sauvetage : «Jour décisif» pour secourir les mineurs bloqués au Mexique

Dix mineurs mexicains sont bloqués sous terre depuis trois jours après l’effondrement et l’inondation de puits de charbon, dans l’État du Coahuila.

Le président du Mexique a parlé samedi d’un «jour décisif» dans les opérations de sauvetage des dix mineurs coincés sous terre depuis trois jours après l’effondrement et l’inondation de trois puits de charbon dans le nord-est du pays.

«Aujourd’hui est un jour décisif parce que, selon les techniciens, on saura s’il y a la possibilité que les plongeurs puissent entrer sans risque» dans la mine, a expliqué Andres Manuel Lopez Obrador sur son compte Twitter. «On continue de travailler jour et nuit», a-t-il ajouté. «L’inondation est le principal problème, même si les équipes de pompage sont en nombre suffisant».

Samedi en fin de journée à 18h00 (01h00 dimanche, heure suisse), aucune nouvelle information n’avait cependant filtré. Les familles et la presse étaient toujours tenues à l’écart de la zone des opérations de secours à Agujita dans la commune de las Sabinas (État de Coahuila).

Puits inondés

Le témoignage des cinq mineurs sauvés dès mercredi a été entendu par la justice. «Il semble qu’ils aient été expulsés (de la mine) par un torrent d’eau», a indiqué le procureur de l’État du Coahuila. «Nous avons demandé une série d’informations au propriétaire et au titulaire de la concession», a-t-il ajouté devant la presse, sans donner de nom.

«Maintenant nous pouvons voir que beaucoup d’eau est sortie», a déclaré la belle-mère d’un mineur, Elva Hernandez Galan. «Nous espérons toujours qu’ils sont dans une partie plus élevée (du puits)». L’eau pompée est évacuée et ne retourne pas à la mine, d’après la ministre régionale du Travail, Nazira Zogbi Castro, qui s’inquiète cependant d’une possible infiltration d’eau depuis une autre mine voisine.