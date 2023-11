L’UE ouvre les négociations d’adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie

Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky lors d’une conférence février 2023.

L’Ukraine en guerre et la Moldavie ont franchi mercredi une nouvelle étape avant leur éventuelle entrée dans l’Union européenne , que les deux pays et une partie des 27 jugent indispensable face aux ambitions de Moscou sur le continent.

«Les Ukrainiens le méritent»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la «bonne» décision prise par la Commission. «Notre Etat doit être dans l’UE. Les Ukrainiens le méritent», a-t-il souligné. En juin 2022, l’UE avait accordé à l’Ukraine le statut de candidat, dans un geste hautement symbolique quelques mois après le début de l’invasion russe, ainsi qu’à la Moldavie voisine. Pour passer à l’étape suivante, donc à l’ouverture de négociations d’adhésion, la Commission européenne avait défini sept critères de référence pour Kiev. Il s’agit de conditions à remplir notamment en matière de lutte contre la corruption généralisée et de réformes judiciaires.

Loin du bout du chemin

«L’Ukraine continue à faire face à des difficultés énormes et à la tragédie provoquée par la guerre d’agression de la Russie», a souligné Ursula von der Leyen, ajoutant qu’en dépit de ces difficultés, l’Ukraine avait continué à se réformer «en profondeur» en vue de son adhésion à l’UE. L’Ukraine attendait avec impatience ce feu vert de Bruxelles au moment où sa contre-offensive marque le pas et où la guerre entre Israël et le Hamas détourne l’attention de ses alliés.