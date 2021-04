Berne - Jour-J pour Guy Parmelin à Bruxelles

Journée bien occupée pour le président de la Confédération qui fera l’aller et retour entre Berne et Bruxelles.

Le président de la Confédération est arrivé ce matin à Bruxelles, où il doit rencontrer à 10 heures la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Au menu des discussions, figure l’avenir du projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne. Ce projet d’harmonisation institutionnelle entre les deux parties a débuté il y a sept ans mais s’est heurté, en Suisse, à une opposition grandissante sur plusieurs points: la suppression des aides d’État, la protection des travailleurs et la question de la citoyenneté européenne.

Pressé ces derniers temps par la Commission européenne de faire avancer les choses, le Conseil fédéral a dû reprendre ce dossier dans l’urgence. On ne connaît toutefois pas le message que Guy Parmelin va délivrer à Bruxelles ce vendredi et quelle est sa marge de manœuvre. Sa rencontre avec la présidente von der Leyen devrait durer deux heures. Le président, qui est accompagné de la négociatrice en chef Livia Leu et d’une petite délégation, doit revenir en Suisse dans le courant de l’après-midi. À son retour, il devrait partager le contenu de cette rencontre avec ses collègues du Conseil fédéral, lors d’une réunion prévue à cet effet.