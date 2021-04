Russie : Journaliste piégé: lourdes peines requises contre les policiers

Les anciens policiers qui avaient piégé le journaliste d’investigation russe Ivan Golounov risquent jusqu’à 16 ans de prison.

L’arrestation d’Ivan Golounov, en juin 2019, avait fortement mobilisé la société civile. Fait rarissime, le reporter (à droite) avait finalement été disculpé et libéré cinq jours plus tard.

Fait rarissime

Ivan Golounov, 38 ans, avait été interpellé à Moscou par des policiers qui disaient avoir trouvé de grandes quantités de drogue dans son sac à dos et dans son appartement. Fait rarissime, le reporter avait finalement été disculpé et libéré cinq jours plus tard, après une mobilisation exceptionnelle de médias, d’anonymes et même de certaines figures de l’élite russe.