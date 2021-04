Grèce : Journaliste spécialiste des affaires criminelles criblé de balles

Giorgos Karaïvaz, enquêteur de la télévision grecque, a été abattu par des inconnus vendredi après-midi devant son domicile dans la banlieue d’Athènes.

Giorgos Karaïvaz, journaliste à la télévision privée grecque Star, «a reçu des tirs de balles et a été tué sur le coup», a indiqué une responsable du bureau de presse de la police d’Athènes.

La nouvelle a provoqué un choc dans le milieu journalistique et de nombreux médias ont interrompu leurs programmes.

Marié et père d’un enfant

De nombreux policiers sont aussitôt arrivés sur les lieux du crime. D’après les premières informations, deux personnes sur une moto ont tiré contre lui au moins six balles et le journaliste a été tué sur le coup, selon Skaï et d’autres médias grecs.