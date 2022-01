Hong Kong : Journalistes inquiets après la fermeture d’un troisième média

À Hong Kong, les sites d’information indépendants du pouvoir chinois ferment les uns après les autres. Dernier en date, CitizenNews se taira dès lundi soir, par crainte pour la sécurité de ses employés.

Pour Chris Yeung, cofondateur de CitizenNews , «il est difficile de connaître les contours d’application de la loi et nous ne pouvons plus nous sentir en sécurité pour travailler» .

Plus de 800’000 abonnés sur les réseaux sociaux

CitizenNews, un site d’information non partisan fondé en 2017 par un groupe de journalistes chevronnés et financé par ses lecteurs, est l’un des organes d’information en ligne les plus populaires de Hong Kong, avec plus de 800’000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il a annoncé sa fermeture dimanche, précisant que son site internet ne serait plus mis à jour à compter de lundi soir minuit.