Football: Journée 10 – A Young Boys, un coup de champion

Un duel de cancres sans relief (0-0 entre Zurich et Winterthour), un choc au sommet spectaculaire (2-1 entre Young Boys et Saint-Gall). Après dix journées, une forme de hiérarchie s’établit en Super League. Que le classement peine de plus en plus à masquer. L’équipe de la capitale a remporté le match dont elle avait besoin pour s’envoler. Sa suprématie apparaît forcément dans l’équipe du week-end.