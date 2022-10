Football: Journée 11 – Mario Balotelli, premier show

Il fallait bien que cela finisse par tomber: Mario Balotelli a enfin droit à sa première fois. L’Italien a réussi son week-end: sa prestation d’ensemble, marquée par un but, contre Lucerne samedi lui permet de figurer dans la Dream Team de cette 11e journée de Super League.

La victoire 2-0 des Sédunois est triplement récompensée. Puisqu’en plus de Balotelli, l’autre buteur Musa Araz est aussi présent, au même titre que l’habitué défenseur Nathanaël Saintini, déjà distingué pour la troisième fois de la saison. Mais au classement des plus souvent nommés, Daouda Guindo fait la course en tête. Le latéral gauche saint-gallois connaît sa quatrième mention, après sa passe décisive contre Lugano dimanche.