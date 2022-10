Football: Journée 13 – Comas, Stergiou, Rouiller: les défenseurs vous saluent bien

Il faut parfois faire un petit effort et stimuler sa pensée. En Super League, ce week-end, aucun latéral gauche ne s’est véritablement distingué. On peut certes le chercher, pour se contraindre à en trouver un à placer dans la Dream Team de la 13e journée, mais il se serait distingué un peu par défaut. En revanche, aux autres postes défensifs, il y a ce qu’il faut.

Arnau Comas a inscrit son doublé contre Winterthour et il s’impose de fait, avec une prestation défensive sérieuse. Et dans le duel qui les opposait au Kybunpark, Leonidas Stergiou et Steve Rouiller ont brillé chacun de leur côté. Sans oublier que Mohamed Dräger est en pleine bourre avec Lucerne, au point de trouver encore une fois le chemin des filets. Contre Lugano cette fois, avec une activité dingue.