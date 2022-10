Football: Journée 14 – Zurich refait surface par la porte latérale

En perdition depuis la reprise, le champion sortant cumule aussi la casquette de lanterne rouge. Il doit le premier pas de sa rédemption à une organisation qui a rendu son adversaire sédunois on ne peut plus fébrile. Le reste du boulot est individuel. C’est là qu’ont su se démarquer Adrian Guerrero et Nikola Boranijasevic, à la récupération sur le seul but du match. Les couloirs de la Dream Team du week-end, ils sont à eux.