Football: Journée 15 – Lugano et Saint-Gall, seuls vainqueurs

Mais au Cornaredo dimanche, Il Crus a pu se reposer sur un collectif bien huilé et transcendé par quelques individualités. À l’image de Renato Steffen, auteur d’un but et hyperactif dans le jeu offensif tessinois. Il y est bien accompagné: le défenseur central Lukas Mai, le latéral polyvalent Allan Arigoni et le capitaine Jonathan Sabbatini s’y fraient une place.