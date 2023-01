Football: Journée 17 – L’entrée fracassante de Roko Simic

Pourquoi donc se poser des questions? 12 minutes après son entrée en jeu, suite à un long ballon renvoyé par la défense lucernoise, Simic ne se pose pas de question et claque une reprise de volée surpuissante et imparable pour Marius Müller. Les présentations étaient faites. Mais il a choisi de prolonger le rencard et d’inscrire un second but dans les arrêts de jeu, suite à un cafouillage sur corner. L’attaquant a changé le match et offert un premier point pour l’opération remontée d’un FCZ qui n’a plus grand-chose d’une lanterne rouge.