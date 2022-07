Football: Journée 2 – Un Jérémy Frick homérique vole la vedette

Deux journées, c’est déjà un début de tendance. Il y a ceux qui ont brillé de mille feux et qu’on ne reverra plus de sitôt, et ceux qui imposent déjà leur nom comme une certitude. Ils s’appellent notamment Wouter Burger et Fabian Rieder, autant de symboles qui illustrent qu’il se passe de belles choses à mi-terrain en Suisse depuis la reprise. Ils vous ont tapés dans l’œil? Dites-le dans le sondage qui élira votre joueur préféré du week-end.