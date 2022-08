Football: Journée 3 – Sortez les feux d’artifice pour Mattia Bottani

Le derby du Rhône a rendu son verdict. Symbole du caractère inabouti de la première confrontation entre Sion et Servette, seul le défenseur central Nathanaël Saintini a su se frayer un chemin jusqu’à la Dream Team de la 3e journée de Super League. Nos lecteurs feront-ils front derrière le Valaisan pour faire de lui leur joueur du week-end? Ou choisiront-ils de s’en détourner, au profit de l’astre aperçu dimanche entre Winterthour et Lugano?

Il s’appelle Mattia Bottani, sort de sa première pige avec l’équipe de Suisse et paraît chaque week-end un peu plus au-dessus des exigences du championnat suisse. Le Luganais a réglé l’affaire en dix minutes à la Schützenwiese. Juste le temps d’offrir deux assists et d’enfiler un goal. Toujours avec classe et panache. Il fallait bien ça pour trouver une place au milieu des cinq Saint-Gallois retenus après leur victoire contre Zurich.