Football: Journée 4 – Après le triplé de Sion à Zurich, son triplé dans la Dream Team

Le cas Mario Balotelli est-il un leurre, qui occupe les esprits et les journées des dirigeants du FC Sion pendant que l’équipe peut avancer sereinement sur le terrain? C’est une théorie. Le rapport de cause à effet qui est indiscutable, le voilà: les Valaisans ont réussi le coup du week-end en assommant Zurich (3-0), ils se retrouvent mieux représentés (3 nommés) que tous leurs rivaux dans la Dream Team de la 4e journée.

Heinz Lindner, Dimitri Cavaré ou encore Numa Lavanchy n’auraient pas fait tache non plus dans le onze des joueurs les plus en vue. Mais les choix se sont avérés particulièrement cornéliens à la suite de cette ronde souvent spectaculaire. Aussi spectaculaires que ne le sont les vrais débuts de Nicky Beloko en Super League. Deux matches avec Lucerne, deux performances de haut vol, deux apparitions dans la Dream Team. Logique pour l’ancien Xamaxien, qui avait touché à l’élite nationale durant 22 minutes avec le FC Sion en 2017.