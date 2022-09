Football: Journée 8 – Sous le voile de fumée, une Super League en ébullition

La formule des play-off attendue en Super League la saison prochaine a encore pris un sérieux coup derrière la nuque ce week-end. Pas assez spectaculaire, la première division suisse? Ce n’est ni ce qu’en dit le classement, ni la 8e journée (comme bon nombre des précédentes). Du suspense à Saint-Gall et Genève, des démonstrations à Bâle, Berne et Winterthour, 23 buts marqués (4.6 par match) et l’apparition d’une hiérarchie toujours plus incertaine. Vraiment, ce n’est pas cette saison que le championnat manquera de croustillant.