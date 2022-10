Football: Journée 9 – Winterthour a son grand jour

Deux joueurs à vocation défensive rejoints dans la Dream Team de la 9e journée par le jeune Samuel Ballet, hypermenaçant sur les ailes et qui a inscrit le but du 2-1 pour le néo-promu en Super League. Mais à 21 ans, le joueur formé à YB n’est pas le plus jeune de ce onze-type. Parce que même si défaits sur le fil par Young Boys, Ardon Jashari et Lucerne auront réalisé un match plein dimanche.