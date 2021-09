Brésil : Journée à haut risque avec des manifestations pro-Bolsonaro

D’importants dispositifs de sécurité seront en place dans les grandes villes afin d’éviter tout débordement lors de manifestations de soutien à Jair Bolsonaro.

«Ultimatum»

Mais c’est l’après-midi à São Paulo, plus grande métropole du Brésil, que Jair Bolsonaro espère réunir le plus grand nombre de sympathisants: il a annoncé compter sur «deux millions de personnes» sur l’Avenue Paulista, où il devrait prononcer son discours le plus enflammé. Le principal cortège anti-Bolsonaro doit partir à trois kilomètres de là, au Vale do Anhangabau, en centre-ville.