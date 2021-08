JO de Tokyo : Journée de folie au stade olympique de Tokyo

En athlétisme, l’Italie a connu la joie avec de l’or sur 100 m et en saut en hauteur, alors que la Vénézuélienne Yulimar Rojas a battu le record du monde du triple saut.

La ligne droite a perdu une légende et un certain sens du show, mais elle a gagné en suspense! Dans la moiteur du stade olympique (environ 27 degrés et 74% d’humidité), les hommes les plus rapides du monde ont fait parcourir le délicieux frisson de l’incertitude toute la soirée.