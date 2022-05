Tchad : Journée de manifestation contre la présence française

Des centaines de manifestants étaient réunies ce samedi dans la capitale tchadienne N’Djamena pour protester contre la présence française dans le pays.

Des manifestants ont brûlé au moins deux drapeaux de l’ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service Total, «symbole» de la France

Des manifestants ont brûlé au moins deux drapeaux de l’ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service Total, «symbole» de la France, arrachant des pompes et emportant certains produits exposés, a constaté un journaliste de l’AFP. Douze policiers ont également été blessés, selon un responsable policier qui a requis l’anonymat.

Cette manifestation, organisée par la plateforme d’opposition de la société civile Wakit Tamma, avait été autorisée par les autorités. Un fort dispositif policier entourait le cortège et était déployé dans la ville.

«Soutien constant»

Dans la soirée, le gouvernement a fait savoir dans un communiqué «que les problèmes du Tchad restent strictement nationaux et doivent se débattre entre Tchadiens» et a réinvité «tous les Tchadiens à se joindre plutôt au processus de dialogue inclusif» devant déboucher sur des «élections libres et démocratiques» après une transition de 18 mois.