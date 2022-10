Mobilisation : Journée de manifestations pour des hausses de salaire en France

«Si l’on ne bloque rien, on ne nous entend pas»: des dizaines de milliers de personnes sont descendues mardi dans la rue en France pour réclamer des hausses de salaire face à l’inflation et protester contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries.

Au total, 107’000 personnes ont manifesté dans le pays, selon le Ministère de l’intérieur, «près de 300’000» selon le syndicat CGT, organisateur de cette journée de «mobilisation et de grève» interprofessionnelles, avec d’autres syndicats et organisations de jeunesse. Lors de la précédente journée du même type, la CGT avait dénombré moins de participants (250’000) mais l’Intérieur davantage (118’500).

Onze interpellations

À Paris, le cortège – fort de plus de 70’000 manifestants selon la CGT, 13’000 selon la police – a défilé derrière une banderole appelant à des augmentations salariales et au «respect du droit de grève». Des incidents sont survenus en fin d’après-midi, avec quelques vitrines brisées par des casseurs et des affrontements, notamment à coups de projectiles, entre des manifestants vêtus de noir et les forces de l’ordre.