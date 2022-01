Elections au Portugal : Journée de vote anticipé en raison de la crise sanitaire

Les Portugais commencent à voter par anticipation ce dimanche pour les élections législatives du 30 janvier, un scrutin dont le premier ministre socialiste Antonio Costa fait figure de favori.

Au Portugal, pandémie oblige, plus de 300’000 électeurs, dont le chef du gouvernement sortant, se sont inscrits pour voter dimanche à partir de 08h00 GMT, soit une semaine avant la date officielle de ces élections anticipées. Elles ont été convoquées par le président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa suite au rejet du budget 2022 de l’exécutif, qui est minoritaire, par ses anciens alliés de la gauche radicale.

Le Parti socialiste est actuellement crédité de près de 38% des intentions de vote, contre un peu plus de 30% pour la principale formation d’opposition de centre droit, le Parti social-démocrate (PSD) de l’ancien maire de Porto Rui Rio, selon les résultats d’un agrégateur de sondages publié par Radio Renascença. Mais selon plusieurs enquêtes, la tendance des derniers jours indique une réduction de l’écart entre les deux partis.

Rapport de forces

Dirigé par André Ventura, Chega reste toutefois au coude à coude avec les formations de gauche radicale qui ont permis à Antonio Costa d’arriver au pouvoir en 2015: le Bloc de gauche et la coalition communistes-verts. Fustigeant la décision «irresponsable» et «impardonnable» de ses anciens partenaires, dont il espère ne plus dépendre pour gouverner, M. Costa demande aux électeurs de lui donner la majorité absolue qui lui avait échappée en 2019 pour huit sièges. S’il n’atteint pas cet objectif, il a déjà dit qu’il tenterait de gouverner seul, en négociant des soutiens parlementaires au cas par cas ou en s’appuyant sur un petit parti animaliste.