Météo en Suisse: Journée estivale avant une soirée orageuse

Comme ces derniers jours, un temps radieux est annoncé pour ce dimanche. Des températures avoisinant les 28 degrés sont prévues durant l'après-midi en plaine. A la faveur de la transition d'une petite dépression sur l'ouest de la France, de l'air plus humide et instable va affluer sur nos régions au fil des heures, indique MeteoNews .

Des cumulus vont donc se développer sur les reliefs et devenir de plus en plus menaçants, occasionnant averses et orages. Les Alpes, les Préalpes ainsi que le Jura devraient être les premiers concernés. L'activité orageuse pourrait également déborder en plaine par endroits.