Israël : Journée historique avec la fin attendue de l’ère Netanyahu

La Knesset se réunit dimanche pour entériner une «coalition du changement» qui devrait évincer du pouvoir Benjamin Netanyahu, en poste depuis 12 ans.

Israël s’apprête dimanche à ouvrir une nouvelle page de son histoire avec un vote attendu du Parlement pour entériner une «coalition du changement» devant mettre un terme au règne de Benjamin Netanyahu, le plus long de l’histoire du pays.

La Knesset se réunit en session spéciale à partir de 16H00 locales (15H00 en Suisse) afin de permettre au centriste et dirigeant de l’opposition Yaïr Lapid et au chef de la droite radicale Naftali Bennett de présenter leur équipe qui fera l’objet en soirée d’un vote.

Cette coalition hétéroclite -réunissant deux partis de gauche, deux de centre, trois de droite et une formation arabe- a réuni la majorité nécessaire de 61 députés sur les 120 au Parlement. Et à moins d’un revirement de dernière minute, elle devrait obtenir la bénédiction des élus, qui permettra ainsi d’évincer du pouvoir Benjamin Netanyahu, à la tête du gouvernement depuis 12 ans sans discontinuer.

«Chute» du «roi Bibi»

Confronté depuis un an à un procès pour corruption, Benjamin Netanyahu, 71 ans, a été encore samedi soir la cible d’une nouvelle manifestation de protestation. Devant sa résidence officielle à Jérusalem, des manifestants n’ont pas attendu le vote pour célébrer la «chute» du «roi Bibi», surnom de Benjamin Netanyahu qui a été le visage d’Israël depuis son retour au pouvoir en 2009, après trois ans à la tête du gouvernement de 1996 à 1999.

«Transition pacifique»

Quoi qu’il en soit, le Likoud de Benjamin Netanyahu a promis un «transfert de pouvoir pacifique» après plus de deux ans de crise politique marquée par quatre scrutins qui ont débouché soit sur une incapacité à former un gouvernement, soit sur un gouvernement d’union n’ayant duré que quelques mois. Après les dernières législatives de mars, l’opposition s’est soudée contre Benjamin Netanyahu et -fait rarissime- a réussi à rallier le parti arabe israélien Raam de l’islamiste modéré Mansour Abbas.