Berne - Journée historique pour le vote dès 16 ans

Le droit de vote dès 16 ans? L’occasion est donnée aujourd’hui au Conseil national de suivre cette proposition de Sibel Arslan (Vert.e.s/BS) «L’Autriche, précise-t-elle, connaît le droit de vote dès 16 ans depuis une dizaine d’années déjà et les expériences faites sont concluantes, puisqu’il semble que les jeunes de 16 et 17 ans sont plus nombreux à voter que les nouveaux électeurs plus âgés. Le canton de Glaris a adopté le droit de vote dès 16 ans en 2007, ce qui a permis de rajeunir la Landsgemeinde».