Suisse : Journée mondiale de sensibilisation contre le foie gras

L’organisation mondiale de protection des animaux QUATRE PATTES a pour objectif d’informer le public sur les conditions de production du foie gras à l’approche des fêtes.

Des voix s’élèvent contre le gavage des canards et des oies et contre la vente de foie gras, comme ici lors d’une manifestation à Lausanne en 2018 (archives).

Les Suisses sont de gros consommateurs de foie gras, avec 200 tonnes importées par an, selon QUATRE PATTES. À l’occasion de la Journée mondiale contre le foie gras le 25 novembre, l’organisation souhaite sensibiliser la population aux conditions de production.

À travers sa campagne «La cruauté n’est ni gourmande, ni festive. #StopFoieGras», l’organisation mondiale de protection des animaux QUATRE PATTES a pour objectif d’informer le public sur la production de foie gras et de l’encourager à s’interroger sur sa propre pratique, a indiqué l’organisation mercredi. À l’approche des fêtes, la campagne souhaite mettre en avant «le contraste entre l’image festive et raffinée du foie gras et la brutalité de sa production».