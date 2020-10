Suisse : Journée nationale de solidarité pour les plus pauvres

La Chaîne du Bonheur organise le jeudi 22 octobre une journée de solidarité envers les personnes les plus touchées par la crise.

La pandémie de Covid-19 aggrave notamment les inégalités et la pauvreté, partout dans le monde. En collaboration avec la SSR, la Chaîne du Bonheur organise le jeudi 22 octobre une journée nationale de solidarité avec récolte de dons pour les personnes les plus durement touchées par la crise.

Outre la pauvreté, la famine et les maladies s’aggravent et les progrès réalisés dans les domaines de la santé et de l’éducation sont menacés, relève la Chaîne du Bonheur. Les restrictions de circulation conduisent à la perte de moyens de subsistance pour les personnes vivant dans des conditions précaires, qui ne bénéficient d’ailleurs d’aucun filet de protection sociale.