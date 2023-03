Chute du Credit Suisse, la Confédération pourrait intervenir

La chute de l’action du Credit Suisse ce mercredi n’est pas passée inaperçue au Palais fédéral où le souvenir du sauvetage d’UBS en 2008 est encore bien présent dans les esprits. Vers 14h30, le cours de l’action avait perdu 30% à 1,56 franc, avant de remonter durant l’après-midi à 1,70 franc. Pour l’économiste Samuel Bendahan, membre de la Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil national, «la Confédération doit avoir un plan de contingence afin d’évaluer les risques possibles: de la non-intervention à l’intervention. Le plus important est d’être prêt à agir. Pour l’instant ce n’est pas clair. Aujourd’hui, les investisseurs perdent confiance, c’est une chose, mais est-ce que les gros clients dans le private banking perdent aussi confiance?»

Une garantie pour rétablir la confiance

Le socialiste vaudois estime que la situation actuelle est risquée: «Si l’infrastructure financière suisse est affaiblie, c’est dangereux. La Confédération doit intervenir pour recapitaliser la banque. Ce peut être avec un fonds souverain, la BNS, voire un partenariat public-privé. Dans une période comme celle-ci, il faut éviter que des spéculateurs nuisent à l’avenir de la banque. Une garantie étatique serait importante pour rétablir la confiance. Mais cela doit se faire avec une logique à long terme, et non pas dans une logique où l’on socialise les pertes et l’on privatise les bénéfices. Personnellement, je pense qu’il ne faut pas laisser couler cette banque».