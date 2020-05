Environnement

Journées du soleil romandes: l'édition 2020 sera numérique

A cause de la pandémie, l’événement de dix jours lié à l’énergie solaire prendra une forme inhabituelle. Il se fera surtout en ligne. Début vendredi.

Depuis 2004, les Journées du Soleil ont pour but de faire connaître les multiples applications de l'énergie solaire et de partager avec le grand public l’enthousiasme des organisateurs, privés et publics, pour cette ressource renouvelable. C'est aussi l'occasion, en temps normal, pour les professionnels du domaine de présenter leurs produits, leurs services et leur savoir à un large public. L'an dernier, elles s'étaient déroulées à Morges (VD).