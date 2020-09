Congés : «Journées joker» pour les élèves à Fribourg

Les parents d’élèves à Fribourg pourront choisir individuellement quatre demi-jours de congé par an et par enfant sans devoir en justifier le motif.

Grâce au vote des députés, les parents fribourgeois pourront choisir individuellement quatre demi-jours de congé par an et par enfant sans devoir en justifier le motif (archives).

Les députés fribourgeois ont accepté mardi une motion demandant l’introduction de «journées joker» durant la scolarité obligatoire. Quatre demi-jours de congé par an et par enfant seront octroyés sans devoir donner la raison de l’absence en classe.

Le Grand Conseil a accepté la motion, déposée par les députées Susanne Schwander (PLR) et Eliane Aebischer (PS), par 44 voix contre 38 et 3 abstentions, au terme d’un débat nourri. La proposition vise à améliorer la qualité de vie en conciliant mieux école et famille, ont affirmé les motionnaires. Un avis partagé par le Conseil d’Etat.