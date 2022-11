Zurich : Jours-amende avec sursis pour avoir jeté du jus de pomme à une élue

Lors de l’inauguration du premier bus de vaccination zurichois, en août 2021 à Gossau , un homme de 45 ans avait aspergé la conseillère d’État UDC et directrice de la Santé Natalie Rickli avec du jus de pomme.

Le Ministère public l’avait alors sanctionné par ordonnance pénale pour violence et menace contre les autorités, et lui avait infligé une peine pécuniaire avec sursis de 12’600 francs, sans compter une amende et des frais. Comme le prévenu n’a pas accepté l’ordonnance pénale, l’affaire a été portée mardi devant le Tribunal de district de Hinwil.