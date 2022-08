L’été 2022 restera dans les annales

Météo en Suisse : Jours «tropicaux», limite du zéro degré: l’été 2022 est entré dans l’Histoire

Même s’il n’est pas encore terminé, nous avons d’ores et déjà vécu un été de tous les records. Selon un blog de MétéoSuisse, la Suisse a connu le deuxième mois de juin le plus chaud, le quatrième mois de juillet le plus chaud et enfin le deuxième mois d’août le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.